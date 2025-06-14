ايران.. جميع الرحلات الجوية في المطارات متوقفة حتى إشعار آخر

وقالت الشركة في بيان تابعته ، انه "تقرر استمرار تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات حتى إشعار آخر".وطلبت الشركة من المواطنين الإيرانيين الامتناع عن التوجه إلى المطارات ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالرحلات الجوية عبر "وسائل الإعلام.