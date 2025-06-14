الإعلان عن المواقع الرسمية الاسرائيلية المستهدفة من إيران



ـ دولي





نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، المواقع الاسرائيلية الرسمية التي تم استهدافها خلال سلسلة الهجمات التي تمتم فجر اليوم.



وذكرت تقارير إعلامية عن القائد العام للحرس الثوري اللواء ان الأهداف التي تم استهدافها للعدو الصهيوني حتى الآن هي:



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- طائرات F-35 وF-16 وF-15.



- ناقلات الوقود الثقيلة.



- مراكز القيادة والسيطرة.



- ⁠مراكز الحرب الإلكترونية.



- ⁠وزارة الدفاع.



- ⁠المراكز الصناعية العسكرية. وذكرت تقارير إعلامية عن القائد العام للحرس الثوري اللواء ان الأهداف التي تم استهدافها للعدو الصهيوني حتى الآن هي:- .- طائرات F-35 وF-16 وF-15.- ناقلات الوقود الثقيلة.- مراكز القيادة والسيطرة.- ⁠مراكز الحرب الإلكترونية.- ⁠وزارة الدفاع.- ⁠المراكز الصناعية العسكرية.