بالصور.. تل ابيب صباح اليوم

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، صورا لحجم الاضرار والخسائر التي خلفها القصف الإيراني على تل ابيب.

فيما انتشرت فرق الدفاع المدني بين الازقة المدمرة وهي تحاول اخراج جثث القتلى الإسرائيليين من تحت الأنقاض.