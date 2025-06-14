الآن.. سماع دوي انفجارات قوية في مدن تبريز وكرمانشاه وخرم آباد

– دوليذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، ان دوي انفجارات قوية هزت مدن تبريز وكرمانشاه وخرم آباد.وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته نيوز، ان "دوي انفجارات قوية سمعت في مدن تبريز وكرمانشاه وخرم آباد الإيرانية".فيما ذكرت الإيرانية ان "صواريخ إسرائيلية استهدفت 4 نقاط في "، مشيرة الى ان "موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في ".