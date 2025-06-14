أول تعليق من بابا الفاتيكان بعد الهجمات الإيرانية الإسرائيلية



ـ دولي





دعا ليو الرابع عشر، اليوم السبت، الى ضبط النفس وبذل الجهود لإيقاف الهجمات المتبادلة بين وإيران.



وقال البابا في بيان، انه "ناشد "التعقل" وندعو الى بذل جهود من أجل السلام بعد الهجمات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة".



وتابع، : "الحوار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد من اجل إحلال السلام في المنطقة".