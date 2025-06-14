طهران تُعلن موقفها الأخير من إلغاء المفاوضات النووية مع واشنطن

ونقلت وكالة NourNews عن المتحدث الإيراني: "ولم يتضح بعد ما هو القرار الذي سنتخذه في 15 يونيو بشأن هذه المسألة".وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد فجر الجمعة، حيث قصف أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أطلقت عملية "الوعد 3" ردا على الضربات الإسرائيلية.وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لوكالة " " الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار القادة العسكريين في إيران"، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل والقواعد الأمريكية في المنطقة.