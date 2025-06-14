تعيين قائد جديد لقيادة القوات الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فان قائد الإسلامية يعين العميد مجيد قائدا للقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني خلفا للشهيد أمير علي .اغتالت " " اللواء ، وفق ما أكده الإعلام الإيراني خلال الضربات الإسرائيلية التي استهدفت، الجمعة، .