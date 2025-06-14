بتهمة التعاون مع إسرائيل.. إيران تعلن اعتقال 19 شخصاً

وأشار أيضاً إلى اعتقال 14 شخصاً في محافظة هرمزغان على صلة بالهجوم الإسرائيلي.تأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين وإسرائيل، بعد أن شنت أمس الجمعة أكبر هجوم جوي لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود، في محاولة لمنعه من تطوير سلاح نووي.واعلنت في وقت سابق عن توقيف شاحنات تحمل مسيرات كان مقرراً إطلاقها لمهاجمة أهداف داخل إيران.