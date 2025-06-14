تهديد إسرائيلي جديد: "طهران ستحترق"

وقال كاتس إن "الدكتاتور الإيراني يحوّل المواطنين الإيرانيين إلى رهائن ويوجد واقعا سيلزمهم وخصوصا سكان على دفع ثمن باهظ نتيجة الأضرار الإجرامية التي تلحق بالمدنيين الإسرائيليين".وحذر بأنه "إذا واصل (المرشد الإيراني) إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن طهران ستحترق".وفي وقت سابق السبت، أكد الإسرائيلي أن قوات بلاده ستستمر في تنفيذ هجمات على واستهداف مواقع استراتيجية وفقا لخطط معدة مسبقا.وقال كاتس إن النظام الإيراني تجاوز الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية وسيدفع الثمن.