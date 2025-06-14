ايران تعلن مقتل ثلاثة علماء نوويين.. من هم؟

وقالت وكالة تنسيم الإيرانية في خبر تابعته ، ان "القصف الإسرائيلي على اسفر عن قتل ثلاثة علماء نوويين".وأضاف ان "العلماء هم "علي بكائي كريمي ومنصور عسكري وسعيد برجي".