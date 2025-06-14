الاعلام الإيراني: انفجار بثكنة عسكرية في كرمانشاه جراء هجوم إسرائيلي جديد

وذكرت الوكالة، ان "انفجارا حدث في ثكنة الإمام الحسن العسكرية بمحافظة كرمانشاه جراء عدوان إسرائيلي جديد"، دون المزيد من التفاصيل.وفي سياق منفصل، اكدت وكالة ، حدوث انفجار في مدينة آبادان في محافظة جنوب غربي البلاد.