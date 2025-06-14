حتى إشعار آخر.. إسرائيل تغلق مطار بن غوريون

وقالت المتحدثة دايفر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا يوجد تاريخ أو يوم محدد لإعادة فتح المطار".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني صباح اليوم أن الهجوم القادم على سيكون بإطلاق 2000 صاروخ، أي 20 ضعف الهجمات السابقة. في الوقت نفسه، قالت بالجيش الإيراني إن اثنين من قادة الهيئة قتلا في القصف الإسرائيلي.وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لوكالة " " الإيرانية للأنباء نقلا عن "كبار القادة العسكريين في "، إن الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.