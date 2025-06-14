خدعة إيرانية أنقذت المنشآت النووية من التدمير

وأوضح المصدر، أن "ما تم استهدافه في الواقع لم يكن منشآت حقيقية، بل نماذج وهمية أُعدّت مسبقًا من قِبل القوات المسلحة الإيرانية ضمن منظومة الدفاع غير العاملة"، في إشارة إلى الإجراءات التمويهية لحماية المنشآت الاستراتيجية.وأضاف أن "أحد الدلائل على فشل الهجوم الإسرائيلي في تحقيق أهدافه، هو أن ، ضمن عملية (الوعد 3) التي نُفذت ليلة الجمعة السبت، أطلقت صواريخ بنجاح من المواقع نفسها التي زُعم أنها دُمرت في الهجوم الإسرائيلي".واعتبر المصدر، أن ذلك يؤكد أن "المنصات الحقيقية لم تُصب بأي ضرر".وكانت الإيرانية، اليوم السبت، قد اكدت أن الهجوم الذي استهدف المنشات النووية أسفر عن أضرار مادية محدودة، مشددة على عدم وجود أي خطر للتلوث النووي في الموقع.