الجيش الإيراني يعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35

وذكر بيان للجيش الإيراني، ان "قواتنا استهدفت مقاتلة "إف-35" تابعة للجيش الإسرائيلي داخل المجال الجوي الإيراني".



وتابع، إن " قفز بمظلته ولا يزال مصيره مجهولاً والتحقيق جارٍ وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية لاحقاً".