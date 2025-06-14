إيران تعلن إلغاء المفاوضات مع الولايات المتحدة

– دوليات



الايرانية ، اليوم السبت 14 حزيران/ يونيو 2025، إلغاء المحادثات الإيرانية - الأميركية المقرر عقدها يوم الأحد، فيما أكد انه لا مبرر لاستمرار المفاوضات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ظل استمرار سلوك الهمجي.

وقال وزير الخارجية الايرانية ان "استمرار المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة في ظل استمرار وحشية النظام الصهيوني أمر غير مبرر"، لافتا الى ان "قرار أصبح ذريعة بيد الكيان الصهيوني لمهاجمة منشآتنا النووية". كما ذكرت الخارجية الإيرانية، انه طالما تتواصل اعتداءات فلا معنى لحوار مع طرف يعد أكبر داعم للمعتدي ومتواطئ معه، لافتة الى ان ساندت الكيان الصهيوني في عدوانه بما فيه استهداف منشآتنا النووية السلمية، بحسب ما نقلت .