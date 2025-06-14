السعودية تكشف طبيعة الوضع البيئي بعد قصف محطات نووية ايرانية

وقالت الهيئة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "لا يوجد تلوث بيئي في محيط محطتي "نطنز" و "أصفهان" لتخصيب اليورانيوم، بناء على ما تلقاه مركز عمليات الطوارئ النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار اتفاقية التبليغ المبكر عن حادث نووي، من إحاطة من مركز الأحداث الطارئة بالوكالة الذرية عما ورده من الهيئة الرقابية النووية الإيرانية".وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق، أنه استهدف محطة نطنز النووية الإيرانية في ، لتكون أحد الأهداف العديدة التي هاجمها ضمن عملية اسماها "الأسد الصاعد" التي أطلقها فجر أمس الجمعة.