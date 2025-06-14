الكشف عن الوضع الصحي لعلي شمخاني

ونقلت " RT" عن مصدر مطلع قوله إن "الأنباء التي تداولها الإعلام عن مقتل شمخاني غير صحيحة".وأضاف أن شمخاني حي ويتلقى العلاج، لكن حالته "غير مرضية".وكان شمخاني من بين الأهداف الرئيسية للضربة الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية ومقرات عسكرية في وأصفهان، حيث أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الهجوم استهدف كبار القادة الإيرانيين، ومن بينهم شمخاني، الذي يشغل دورًا بارزًا في الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الغرب.وفي البداية، تداولت تقارير متضاربة حول وضعه الصحي، حيث أوردت بعض المصادر الإيرانية أنه أصيب فقط، بينما نقلت مصادر أخرى، منها صحيفة " تايمز"، عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه فارق الحياة، لكن الغالبية العظمى من المصادر الإيرانية الرسمية أكدت إصابته ونقله للمستشفى في حالة حرجة.