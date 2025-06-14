وكالة أنباء فارس: انفجار قوي بميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي إيران

وذكرت الوكالة، أنه "سمع دوي انفجار قوي بميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي "، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.