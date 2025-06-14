إسرائيل تغلق أكبر حقول الغاز خشية الضربات الإيرانية

ووفقًا لما نشره موقع كالكاليست الاقتصادي، فإن عملية الإغلاق جاءت بأوامر مباشرة من وزارة كجزء من إجراءات الطوارئ، تحسبًا لهجمات معادية على البنية التحتية الحيوية.وقد أبلغت شركة إنرجيان بوقف العمل في حقل "كاريش"، بينما تم تعليق العمليات في "لڤياثان" تحت إشراف مباشر من .ورغم هذه الخطوة، أكدت وزارة الطاقة في بيان رسمي نقلته كالكاليست أن " مستعدة لاستخدام مصادر طاقة بديلة لضمان استمرارية أداء القطاع الاقتصادي"، مشيرة إلى الاعتماد المؤقت على الفحم والديزل كمصادر بديلة لتوليد الطاقة.