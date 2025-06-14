عمان تحسمها: مفاوضات الأحد بين طهران وواشنطن لن تعقد

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية تابعتها ، إن "المحادثات النووية بين وإيران التي كانت مقررة يوم الأحد لن تُعقد".وأكد ، ، أمس الجمعة، إن دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق وسنرد رداً ساحقاً.ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران امس، بعشرات أو مئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.