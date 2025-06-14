ضرب إيران.. هذه الأسباب التي دفعت إسرائيل للهجوم بهذا التوقيت

وأشارت الصحيفة، إلى أن السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه الآن: لماذا اختارت هذا التوقيت تحديدا؟ ولماذا تصعد المواجهة إلى هذا الحد؟ وهذه 6 عوامل رئيسية دفعت إسرائيل لتنفيذ هذا الهجوم في هذا الوقت وفق "فايننشال تايمز":*صدمة 7 أكتوبرأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 إلى تغيير المعادلة الأمنية الإسرائيلية، حيث باث قادة إسرائيل يرون أنفسهم في معركة من أجل البقاء، وأصبحوا يعتبرون القنبلة النووية الإيرانية خطرا وتهديدا وجوديا.*تراجع القدرات الدفاعية الإيرانيةتعرضت منظومات الدفاع الجوي الإيراني ومرافق إنتاج الصواريخ لأضرار جسيمة نتيجة ضربات إسرائيلية في أكتوبر الماضي، جاءت ردا على وابل من الصواريخ الإيرانية.هذا الضعف فتح نافذة أمام إسرائيل لشن هجوم استباقي وهي تدرك أن غير قادرة على الرد الفوري الفعال.*اقتراب إيران من "القدرة النووية الفعلية"أعلنت هذا الأسبوع أن انتهكت التزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، واقتربت من "القدرة على إنتاج سلاح نووي" بشكل سريع، ما سرع القرار الإسرائيلي بالتحرك ضد إيران.*البحث عن مكانة إقليميةتشعر إسرائيل بثقة متزايدة في قدرتها على إعادة تشكيل النظام الإقليمي. فبعد تحذيرات من مهاجمة ، نجحت في اغتيال قياداته واحتواء الرد، مما عزز جرأتها على استهداف طهران بشكل مباشر.*تحويل الأنظار عنتواجه إسرائيل انتقادات متصاعدة بسبب الوضع الإنساني في غزة، ويرى مراقبون أن الهجوم على إيران قد يكون محاولة من حكومة نتنياهو لتحويل النقاش الدولي وتوحيد الدعم الأوروبي خلفها.*فقدان الثقة في المسار الدبلوماسي الأميركيلم تعد تل أبيب تثق في محادثات مع إيران. ومع اقتراب جولة مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، اختارت إسرائيل أن "تخطف" زمام المبادرة وتمنع أي اتفاق قد يبقي لإيران فرصة تطوير سلاح نووي.