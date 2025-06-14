تعليق أمريكي جديد يخص القصف الإسرائيلي على إيران

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن هيغسيث قوله: "لا أعتقد أننا كنا متفاجئين حقا بأي من ديناميكيات الكر والفر. هذا أمر مستمر، لكننا نراقبه عن كثب".وتابع: "نحن في وضع قوي لضمان سلامة أفرادنا وقواعدنا ومصالحنا، ونواصل مراقبة أي قوات نحتاج إليها للقيام بذلك، أو أي قدرات نحتاجها، سنبقي الأميركيين في أمان".وأكد أن: " تملك أصولا عسكرية كبيرة في المنطقة وجاهزة للرد عند الحاجة".ولفت هيغسيث إلى موقف الرئيس الأمريكي قائلا: "الرئيس يواصل التأكيد على أنه يفضل السلام. إنه يفضل حلا يتوصل إليه على طاولة المفاوضات".وأشار إلى أنه: "لا تزال أمام فرصة لذلك، لكن اتخذت ما رأت أنه ضروري من ضربات دفاعية عن النفس، وبناء على اليوم الأول، كانت فعالة إلى حد كبير".