حريق يطال مصفاة نفط في ولاية تكساس

أفادت وسائل إعلام دولية، السبت، باندلاع حريق في مصفاة نفط في ولاية الأمريكية.

وقالت تلك الوسائل، "شهدت مدينة سيتي بولاية تكساس للتو حريقًا هائلاً اجتاح مصفاة للنفط". وأضافت "تم امر السكان بالبقاء في الداخل والاستعداد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.