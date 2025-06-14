مسؤول إسرائيلي يعلن: القتال مع إيران سينتهي باتفاق

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن المسؤول قوله: "لقد تسببنا بضرر وسنستمر في الإضرار بشكل كبير بقدراتهم بطريقة ستؤخرهم (إيران) لسنوات".وتابع المسؤول: "علينا التركيز على تحقيق الأهداف التي حددناها وليس أكثر من ذلك، من الواضح أن هذا سينتهي باتفاق وسنكون جزءا من صياغة هذا الاتفاق".وبيّن أن "أهداف الحرب هي الإضرار بالمشروع النووي وبصواريخ أرض-أرض، ولا تشمل في هذه المرحلة الإضرار بالنظام نفسه".وأضاف: " (المرشد الإيراني علي خامنئي) لن يرفع . يمكن أن يتحقق إنهاء القتال فقط من خلال تصريح أميركي واضح لإيران بوقف القتال".