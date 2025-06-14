إطلاق صواريخ من إيران باتجاه "إسرائيل"

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، عن إطلاق صواريخ باليستية باتجاه "إسرائيل".





وقالت تلك ال وسائل " تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه ".

الى ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، "الدفعة الصاروخية القادمة من إيران موجهة إلى منطقة والكريوت شمالي إسرائيل".

بدورها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".