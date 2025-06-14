اندلاع حريق في منشأة قرب حيفا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، عن اندلاع حريق في منشأة قرب .

وقالت تلك الوسائل، "نشوب حريق في منشأة استراتيجية قرب ".

من جانبه، قال الإسعاف الإسرائيلي، "سقوط صاروخ إيراني في بلدة قرب حيفا شمالي "، مضيفا "5 إصابات نتيجة سقوط الصواريخ في منطقة حيفا".

وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء السبت، عن شن هجوم مركب على "إسرائيل" بالصواريخ الباليستية.

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".