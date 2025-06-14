الإسعاف "الإسرائيلي" يكشف حصيلة القصف الإيراني في حيفا

أفاد الإسعاف "الإسرائيلي"، بتسجيل 5 إصابات بسقوط الصواريخ الإيرانية في منطقة ، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن تسجيل أربعة قتلى.

وفي تقرير أولي ذكرت وسائل إعلام عبرية أن "هناك إصابات خطيرة ومحاصرة في بلدة طمرة، فيما أصيب شخص بجروح خطيرة وعلق عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع مساء اليوم".



وأشارت "القناة 13" نقلا عن الإسعاف الإسرائيلي إلى أنه "تم تسجيل قتيلة و14 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني شمال ".

الى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بـ"ارتفاع عدد قتلى الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل إلى 4".

وكان التلفزيون الإيراني أعلن، مساء السبت، أن تشن هجوما مركبا على "إسرائيل" بالصواريخ الباليستية والمسيرات.