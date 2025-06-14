هجوم "إسرائيلي" يستهدف وزارة الدفاع في طهران

كشفت وكالة أنباء إيرانية، الأحد، عن هجوم "إسرائيلي" استهدف في .

وقالت الوكالة "هجوم إسرائيلي استهدف في وأضرار طفيفة بأحد المباني الإدارية للمقر".

وأضافت " استهدفت مصفاة نفط طهران والجهود مستمرة للسيطرة على الحريق هناك".

الى ذلك، قالت الإيرانية، "تم استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم الأخير على ".

وسبق أن كشفت صحيفة " "، عن قصف "إسرائيلي" استهدف مستودعات نفط في العاصمة الإيرانية طهران.

يشار الى أن التلفزيون الإيراني أعلن، مساء السبت، عن شن هجوم مركب على "إسرائيل" بالصواريخ الباليستية.