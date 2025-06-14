واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر الى إيران

نصحت ، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر الى لأي سبب.

​

وقالت الخارجية الأمريكية، "لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى لأي سبب ويجب عليهم مغادرتها فورا إذا كانوا هناك".

وأضافت "على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة"، مردفة "لا يمكن لحكومتنا ضمان سلامة الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران عبر الخيارات المتاحة".

وتابعت "ننصح رعايانا في إيران بضرورة المغادرة في حال اعتقادهم أن من الأفضل القيام بذلك فقط".

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".