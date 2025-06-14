صفارات الإنذار تدوي في "بلدات إسرائيلية"

دوت صفارات الإنذار، فجر الأحد، في عدد من "البلدات الإسرائيلية".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "صفارات الإنذار تدوي جنوب طبريا تحسبا من اختراق مسيرات انقضاضية".

وأضافت "صفارات الإنذار تدوي في عدد من البلدات الإسرائيلية للاشتباه في تسلل مسيرات".

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".