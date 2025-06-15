أفادت وسائل إعلام دولية، الأحد، بانعقاد اجتماع طارئ في (البنتاغون) لبحث طلب من "إسرائيل".

وقالت تلك الوسائل، "اجتماع طارئ في البنتاغون يبحث طلب التدخل في الحرب ضد ".

وكانت "إسرائيل" شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".