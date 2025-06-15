بتغريدة واحدة.. ترامب "يتبرأ" من الهجوم الإسرائيلي ويهدد ايران ويعرض "الصلح"

وقالت في تدوينة: "لم يكن للولايات المتحدة أي علاقة بالهجوم على الليلة.. إذا تعرضنا لهجوم من إيران بأي شكل من الأشكال، فستنزل عليكم بكل قوة وقدرة القوات المسلحة الأمريكية بمستويات غير مسبوقة.. ومع ذلك، يمكننا بسهولة التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".وكان ترامب قد قال في تدوينة سابقة، الجمعة: "قبل شهرين، أعطيت إيران مهلة 60 يوما لـ(إبرام صفقة). كان ينبغي عليهم التوصل إليها! اليوم هو اليوم الـ61. أخبرتهم بما يجب عليهم فعله، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الآن، ربما لديهم فرصة ثانية!".وحمّلت لأكثر من مرة، مسؤولية دعم وتسهيل الهجمات الإسرائيلية على متوعدة بان ضرباتها ستطال الجانب الأمريكي أيضا.