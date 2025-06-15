مشاهد "لافتة" بحلول الفجر.. هذا ما رسمته الصواريخ الباليستية في سماء المحافظات العراقية (صور)

واظهرت صور ومقاطع فيديو تتبعتها ، خطوطا دخانيا برزت في سماء مع طلوع الفجر، وهي عبارة عن بقايا الغاز والابخرة والدخان الذي تطلقه الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي تمكث لفترة قبل ان تتبدد بالهواء، فيما تكون على ارتفاع عالٍ جدًا.وتظهر هذه الابخرة والغازات في السماء مع حلول الفجر عندما تكون اشعة الشمس تخرج للتو وتنعكس عليها وعندما تشرق الشمس بالكامل ستغطي بضوئها على هذه الابخرة.