الموقف الحالي لدول المنطقة الخاص بفتح وغلق المجال الجوي

أعلن العراق، مساء السبت، تمديد إغلاق أجوائه أمام حركة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، وذلك على خلفية التطورات المرتبطة بالهجمات المتبادلة بين وإسرائيل.وقالت العراقي في بيان، إنه تم تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ، والرابعة عصرا بالتوقيت العالمي.وأوضحت أنه "يستثنى من هذا الحظر ، حيث يسمح بتسيير الرحلات الجوية خلال ساعات فقط".إيران:أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم بالتوقيت المحلي، مؤكدة ضرورة تلقي المواطنين والركاب إشعارات الرحلات عبر هذه المنظمة فقط.أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية اليوم، أنها قررت إعادة فتح أجواء المملكة عند الساعة 4:10 فجرا، بعد إعادة تقييم الأمن والمخاطر للأجواء.سوريا:أعلنت "الخطوط الجوية السورية" إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة اليوم الأحد"، موضحة أن "تعليق الرّحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناء على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني".ودعت في بيان، جميع المسافرين إلى "متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها".من جهتها، أفادت للطيران المدني السوري، بـ"إغلاق الأجواء السورية موقتا أمام المدني، وذلك حتى الساعة 08:00 صباح الغد بتوقيت دمشق".كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" اليوم الأحد، أنه "في تمام الساعة السادسة صباحا، وبعد تقييم خلية أزمة مطار بيروت الدولي للأوضاع والظروف المحيطة والراهنة، أعيد فتح الأجواء أمام الحركة الجوية بشكل طبيعي".وقد ذكرت القناة، بعد منتصف ليل السبت- الأحد، أن " للطيران المدني اتخذت قرارا بإقفال المطار من الثانية بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وأي استثناء خلال هذه الفترة يحتاج إلى موافقة من سلطات الطيران اللبنانية.