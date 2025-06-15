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2000 سائح روسي عالقون في الإمارات
دوليات
2025-06-15 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,086 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ذكرت رابطة الشركات السياحية في
روسيا
(ATOR) أن نحو 2000 سائح روسي "عالقون" حاليا في الإمارات العربية بسبب إغلاق الأجواء فوق
إيران
.
ووفقا لبيان الرابطة الذي نشرته "
روسيا اليوم
"، يجري الحديث عن الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات وعن الذين كانوا في طريقهم إلى
الاتحاد الروسي
.
وذكر البيان أن الشركات ذات العلاقة، تعمل حاليا لترتيب موضوع تواجد هؤلاء السائحين في الإمارات وحل موضوع عودتهم إلى الوطن، بعد إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية. وبلغ إجمالي عدد هؤلاء الأشخاص حوالي ألفي شخص حتى مساء 14 يونيو.
وأوضح البيان أنه قبل اندلاع الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، كانت جميع الرحلات الجوية تقريبا من
روسيا
إلى الإمارات تمر عبر المجال الجوي الإيراني. أما في الوضع الحالي، فتتصرف شركات الطيران المختلفة بشكل مختلف وكل حسب مقدرتها. على سبيل المثال، فضلت شركة "بوبيدا" إعادة أموال جميع المسافرين ووقف رحلاتها، بينما ستواصل شركة إيروفلوت رحلاتها الجوية عبر باكستان أو الهند مع توقف للتزود بالوقود في سامارا. لم تضع شركات الطيران العربية بعد استراتيجية موحدة-
فلاي دبي
تعيد النظر بجزء من برنامج رحلاتها، وتواصل طيران "الإمارات" رحلاتها الجوية دون التحليق فوق
إيران
، بينما فضّلت "
العربية للطيران
" إلغاء رحلاتها.
ويؤكد البيان أن الشركات السياحية تقوم بتمديد إقامة السياح الذين تأخرت رحلاتهم في الإمارات.
وأشار البيان إلى أن الإمارات ليست فقط وجهة سياحية مرغوبة جدا لقضاء العطلات الصيفية، بل وكذلك واحدة من أكبر ثلاثة مراكز الترانزيت (إلى جانب
تركيا
والصين)، والتي ينظم الروس من خلالها رحلاتهم إلى العديد من الوجهات - من أوروبا وجنوب
شرق آسيا
(بالي وتايلاند وماليزيا وغيرها)، وجزر
المحيط الهندي
(جزر المالديف وسيشل وموريشيوس وسريلانكا) وانتهاء بأفريقيا (زنجبار وكينيا وغيرها) وأمريكا.
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