2000 سائح روسي عالقون في الإمارات

ووفقا لبيان الرابطة الذي نشرته " "، يجري الحديث عن الذين كانوا يقضون عطلاتهم في الإمارات وعن الذين كانوا في طريقهم إلى .وذكر البيان أن الشركات ذات العلاقة، تعمل حاليا لترتيب موضوع تواجد هؤلاء السائحين في الإمارات وحل موضوع عودتهم إلى الوطن، بعد إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية. وبلغ إجمالي عدد هؤلاء الأشخاص حوالي ألفي شخص حتى مساء 14 يونيو.وأوضح البيان أنه قبل اندلاع الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، كانت جميع الرحلات الجوية تقريبا من إلى الإمارات تمر عبر المجال الجوي الإيراني. أما في الوضع الحالي، فتتصرف شركات الطيران المختلفة بشكل مختلف وكل حسب مقدرتها. على سبيل المثال، فضلت شركة "بوبيدا" إعادة أموال جميع المسافرين ووقف رحلاتها، بينما ستواصل شركة إيروفلوت رحلاتها الجوية عبر باكستان أو الهند مع توقف للتزود بالوقود في سامارا. لم تضع شركات الطيران العربية بعد استراتيجية موحدة- تعيد النظر بجزء من برنامج رحلاتها، وتواصل طيران "الإمارات" رحلاتها الجوية دون التحليق فوق ، بينما فضّلت " " إلغاء رحلاتها.ويؤكد البيان أن الشركات السياحية تقوم بتمديد إقامة السياح الذين تأخرت رحلاتهم في الإمارات.وأشار البيان إلى أن الإمارات ليست فقط وجهة سياحية مرغوبة جدا لقضاء العطلات الصيفية، بل وكذلك واحدة من أكبر ثلاثة مراكز الترانزيت (إلى جانب والصين)، والتي ينظم الروس من خلالها رحلاتهم إلى العديد من الوجهات - من أوروبا وجنوب (بالي وتايلاند وماليزيا وغيرها)، وجزر (جزر المالديف وسيشل وموريشيوس وسريلانكا) وانتهاء بأفريقيا (زنجبار وكينيا وغيرها) وأمريكا.