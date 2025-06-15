بينها بغداد وأربيل.. "مصر للطيران" تعلق رحلاتها الى 4 مدن عربية

وذكر بيان لشركة أن قرار إلغاء الرحلات إلى المطارات الأربعة سيظل ساريا لحين استقرار الأوضاع الأمنية في تلك الوجهات، وذلك في خطوة تأتي في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين وإيران، والذي شهد هجمات متبادلة أثارت حالة من القلق في المنطقة.وناشدت للطيران عملاءها من المسافرين إلى هذه المدن أو القادمين منها، ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتفاصيل رحلاتهم من خلال قنوات التواصل الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للشركة، مركز الاتصال، أو مكاتب المبيعات.وأكدت مصر للطيران أنها تتابع تطورات الموقف أولا بأول، وستقوم بالإعلان عن أي تحديثات تخص تشغيل رحلاتها فور توافرها، مشددة على أن سلامة المسافرين تأتي دائما على رأس أولوياتها.وتعد هذه الوجهات من المسارات النشطة لشركة مصر للطيران حيث تشغل رحلات يومية ومنتظمة إلى وبيروت وبغداد وأربيل، مما أهميتها في شبكة الشركة.