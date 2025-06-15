إيران تتصدى لقصف إسرائيلي جديد شرق طهران

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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، ان الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لقصف إسرائيلي جديد شرق العاصمة .







وأضاف ان "الدفاعات الإيرانية تصدت لقصف جديد شرق العاصمة طهران". ونقلت مسؤول أمني إيراني أكد "تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة ".وأضاف ان "الدفاعات الإيرانية تصدت لقصف جديد شرق العاصمة طهران".