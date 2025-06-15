إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد

– دوليات



أفادت شبه الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، بأن شخصين تتهمهما بأنهما عنصران تابعان لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) تم اعتقالهما في إقليم البرز بينما كانا يجهزان متفجرات ومعدات إلكترونية.







وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل "قريبا".



وسبق أن أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن طهران ألقت القبض على 5 أفرد في مدينة يزد (وسط البلاد) بتهمة التقاط صور لأماكن وصفت بـ"الحساسة" و"التعاون مع ".



وأعلن في محافظة يزد أن هؤلاء الأشخاص "أثاروا قلق الرأي العام على مواقع التواصل".



داخل

وكانت كشفت، الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أن الموساد أنشأ قاعدة عسكرية داخل إيران قبل الضربات الجوية التي نُفذت فجر الجمعة، حيث تم تخزين مسيّرات مفخخة هُربت إلى الداخل الإيراني منذ أمد، وقد استُخدمت هذه الطائرات في الهجوم على منشآت عسكرية ونووية إيرانية. ووفق ما نقلته الوكالة عن مكتب المتحدث الرسمي لقوات الشرطة، فإن جهاز المخابرات في شرطة البرز شمال "تمكن من القبض على شخصين من فريق إرهابي تابع للموساد كانوا يعتزمون تصنيع عبوات ناسفة ومواد متفجرة وأفخاخ تفجيرية ومعدات إلكترونية داخل منزل في مدينة ساوجبلاغ".وأعلنت الشرطة الإيرانية أنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل "قريبا".وسبق أن أفادت مواقع إخبارية إيرانية بأن طهران ألقت القبض على 5 أفرد في مدينة يزد (وسط البلاد) بتهمة التقاط صور لأماكن وصفت بـ"الحساسة" و"التعاون مع ".وأعلن في محافظة يزد أن هؤلاء الأشخاص "أثاروا قلق الرأي العام على مواقع التواصل".داخلوكانت كشفت، الجمعة الماضي، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أن الموساد أنشأ قاعدة عسكرية داخل إيران قبل الضربات الجوية التي نُفذت فجر الجمعة، حيث تم تخزين مسيّرات مفخخة هُربت إلى الداخل الإيراني منذ أمد، وقد استُخدمت هذه الطائرات في الهجوم على منشآت عسكرية ونووية إيرانية.

وأضافت المصادر أن الموساد عمل سنوات جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي على جمع معلومات استخبارية دقيقة، تمهيدا لتنفيذ هذه الضربة الواسعة التي وصفت بـ"المدمرة"، مشيرة إلى أن الهجوم انطلق مع تفعيل أنظمة داخلية كانت جاهزة مسبقا داخل إيران.



وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.



وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 7، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.