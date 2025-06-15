طهران.. قصف إسرائيلي قرب السفارة العراقية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض العاصمة ، لقصف إسرائيلي قرب .



وقالت مصادر إعلامية، إن "قصف إسرائيلي نفذ عملية قصف على مقربة من مبنى في العاصمة الإيرانية ".