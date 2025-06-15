قصف "إسرائيلي" لمبنى سكني وسط طهران

وقالت الإيرانية، أن "الكيان الصهيوني استهدف مبنى سكنيا في شارع كشاورز في ".ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.