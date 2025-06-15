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إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل
دوليات
2025-06-15 | 09:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,154 شوهد
أعلن التلفزيون الإيراني، ظهر اليوم الأحد، إطلاق مئات الصـواريخ من مختلف أنحاء البلاد باتجاه
إسرائيل
.
من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى "رصد إطلاق 50 صاروخا من
إيران
".
وقال الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن "صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء
إسرائيل
ومستوطنات
الضفة الغربية
".
في السياق، أكدت صحيفة
يديعوت أحرونوت
، إن "دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل".
>>
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