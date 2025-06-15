إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل

من جهته، أشار الجيش الإسرائيلي إلى "رصد إطلاق 50 صاروخا من ".وقال الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن "صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء ومستوطنات ".في السياق، أكدت صحيفة ، إن "دفعة من عشرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تتسبب بانطلاق صفارات الإنذار شمال ووسط إسرائيل".