تركيا: قضية البرنامج النووي الإيراني لا تحل إلا بالدبلوماسية

وأفاد مصدر بالخارجية التركية، بأن وزير الخارجية ناقش بالهاتف الوضع في الشرق الأوسط مع نظيره الروسي .وأشار المصدر، في حديث لوكالة تاس، إلى أن الوزير التركي أكد أنه لا يمكن حل قضية البرنامج النووي الإيراني إلا بالوسائل الدبلوماسية.وقال المصدر: "أجرى وزير الخارجية فيدان اليوم محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي . وناقش الوزيران خلال الاتصال الصراع بين وإيران والعواقب العالمية والإقليمية المحتملة لهذا التوتر.وقال فيدان إن التطورات مثيرة للقلق وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحل النزاع بشأن الأنشطة النووية الإيرانية".في فجر يوم الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد" ضد فجر يوم الجمعة الماضي، حيث قصف أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى تصفية عدد من القيادات العسكرية الإيرانية وبعض العلماء النوويين الإيرانيين.من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أطلقت عملية "الوعد 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. وتم ضرب الكثير من الأهداف والمواقع في إسرائيل بالصواريخ والمسيرات الجوية.في وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، إن تدين الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، بوصفه انتهاكا لميثاق . وأكدت أن الضربات غير المبررة ضد دولة ذات سيادة ومواطنيها ومدنها المسالمة ومنشآت البنية التحتية للطاقة النووية، غير مقبولة. وذكرت أنه يجب على الغرب، الذي أثار الهستيريا المعادية لإيران في ، أن يدرك نتائج مساره التدميري.من جانبها أصدرت الخارجية التركية بيانا حادا جاء فيه: "نستنكر بأشد العبارات هذه الهجمات التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ونطالب إسرائيل بوقف أعمالها العدوانية التي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة".