إسرائيل تصدر توجيهات للسكان بعد الهجوم الإيراني

وقالت الجبهة في بيان نقلته وسائل إعلامية، ان "على السكان في مختلف أنحاء البلاد البقاء قرب الملاجئ".جاء ذلك بعدما اعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق 50 صاروخا من باتجاه ، فيما اكد ان أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد الناجم عن دفعة الصواريخ الإيرانية الأخيرة.