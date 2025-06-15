صاروخ إيراني يستهدف مسكن نتنياهو

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "احد الصواريخ الإيرانية استهدف مسكن الرئيس الإسرائيلي ببلدة قيسارية".وأضافت ان "ذلك أدى الى الحاق اضرار مادية ".