على وقع الصواريخ.. ترامب يدعو لاتفاق بين إيران وإسرائيل: سنتوصل إلى السلام

وقال في تصريحات تابعتها ، "على وإسرائيل التوصل إلى اتفاق وسنتوصل إلى سلام بينهما قريبا".وأضاف، "أنا سأعقد اتفاقا بين إيران وإسرائيل كما فعلت مع الهند وباكستان، وهناك اتصالات واجتماعات عديدة تجري الآن من أجل إحلال السلام بين الطرفين".وأتم بالقول: "اجعلوا الشرق الأوسط عظيما مرة أخرى".جاء ذلك متزامنا مع ما ذكرته وسائل إعلامية، بان صاروخا إيرانيا استهدف مسكن الرئيس الإسرائيلي .وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته نيوز، ان "احد الصواريخ الإيرانية استهدف مسكن الرئيس الإسرائيلي نتنياهو ببلدة قيسارية".وأضافت ان "ذلك أدى الى الحاق اضرار مادية ".