ترامب: من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني

– دولي

اكد الرئيس الأمريكي ، اليوم الاحد، امكانية تدخل بلاده لمساعدة للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.



وقال في تصريح لشبكة أيه بي سي انه "من الممكن أن نتدخل لمساعدة للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".