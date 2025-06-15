اغتيال 14 عالما نوويا إيرانيا

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، ان 14 عالما نوويا تم اغتيالهم في منذ الجمعة الماضية.

ونقلت رويترز عن مصدرين قولهما ان "14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل تم اغتيالهم بهجمات إسرائيلية منذ الجمعة الماضية".

وأضافت ان "بعضهم تم اغتيالهم بتفجير سيارات ملغومة".

