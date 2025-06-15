ايران: لا صحة لاستهداف وزارة الاستخبارات

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية (ارنا) عن مسؤول بالحكومة قوله ان "الحديث عن استهداف بقصف عار عن ".يذكر ان وسائل اعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اخبارا تضمنت ان العدوان الإسرائيلي الأخير استهدف وزارة الاستخبارات الإيرانية في .