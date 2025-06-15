الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "أبعد ضربة" في إيران

ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم على طائرة التزود بالوقود بأنه "أبعد ضربة" منذ بداية العملية ضد .

وأضاف، في بيان: "على بُعد حوالي 2300 كيلومتر، هاجمت طائرة إيرانية للتزود بالوقود في شرقي إيران".



وتابع: "تعمل القوات الجوية على تحقيق التفوق الجوي في جميع أنحاء إيران".



وذكر إعلام رسمي إيراني أن مطار مشهد ومدرجه لم تلحق بهما أي أضرار جراء الضربة الإسرائيلية.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي قال، الأحد، إن " تعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير الخطر النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية والقدرات الاستراتيجية لطهران".