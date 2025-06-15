نتنياهو يكشف سبب الهجوم على إيران ويعلن تدمير "مفاعل أصفهان"

كشف الإسرائيلي ، اليوم الأحد، سبب بدء الهجوم على ، مشيرا الى أنه تم تدمير مفاعل أصفهان.

وقال نتنياهو بحسب نيوز، "بدأت الهجوم على لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا، وكنا نواجه تهديدا وجوديا من إيران يشمل تسريع صنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية". وأضاف "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وهي تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم".



ولفت نتنياهو "فعلنا الكثير من أجل ضرب المواقع النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض"، مضيفا "دمرنا المنشأة النووية الرئيسية في نطنز وسنفعل المزيد إذا لزم الأمر". وتابع "استخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين"، مشددا "لقد دمرنا مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي".